ஆசிரியர் டூ அழகி.. 21 ஆண்டுக்கு பின் இந்தியருக்கு மகுடம்! மிஸ்ஸஸ் வேர்ல்ட் வென்ற சர்காம் கவுசல்

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: மிஸ்ஸஸ் வேர்ல்டு எனப்படும் திருமணமான பெண்களுக்கான உலக அழகி போட்டியில் 21 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்தியர் பெண் வெற்றி பெற்று இருக்கிறார். யார் அவர்? விரிவாக பார்ப்போம்.

திருமணம் செய்துகொள்ளாத இளம் பெண்களுக்காக மிஸ் வோர்ல்டு, மிஸ் யுனிவர்ஸ் என பிரபலமான அழகி போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அதேபோல் திருமணம் செய்த பெண்களுக்காக மிஸ்ஸஸ் வேர்ல்டு என்ற பெயரில் சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக அழகி போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

எம்பியாக வெற்றி பெற்ற கையோடு திருமணம் செய்த நுஷ்ரத் ஜகான்.. மிஸ்ஸஸ் ஆனதால் பதவியேற்பில் மிஸ்ஸிங்!

English summary

After 21 years, an Indian woman has won the Miss World pageant for married women known as Mrs. World. who is she? Let's see in detail.