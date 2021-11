Lunar eclipse of 2021 live : மிக நீண்ட சந்திர கிரகணம் - எங்கு எப்போது பார்க்கமுடியும்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: 21ஆம் நூற்றாண்டின் மிக நீண்ட சந்திர கிரகணம் நிகழப்போகிறது. 6 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும் இந்த சந்திர கிரகணம் நவம்பர் 19ஆம் தேதியன்று இந்திய நேரம் பகல் 12: 48 மணிக்குத் தொடங்கி 16:17 மணிக்கு முடிவடையும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 600 ஆண்டுகளில் இது போன்ற நீண்ட கிரகணம் வந்ததில்லை என்றும் இது இந்த நூற்றாண்டின் அரிய நிகழ்வு என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The longest lunar eclipse of the 21st century is about to occur. The lunar eclipse lasts for 6 hours and lasts from 12.48 am to 14.17 pm Indian time. It has been reported that such a long eclipse has not occurred in about 600 years.