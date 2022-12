‛நானும்.. ஜில்லும்’.. தாய் மறைவால் கலங்கிய பிரதமர் மோடி.. ஆறுதலோடு தேற்றிய அமெரிக்க அதிபர் பைடன்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாய் ஹீரா பென் நேற்று அதிகாலை இறந்த நிலையில் அவருக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் மறைவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் மற்றும் இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சே உள்பட உலக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் வசித்து வந்தார். நரேந்திர மோடியின் தம்பியான பங்கஜ் மோடியுடன் அவர் வசித்து வந்தார்.

ஹீரா பென் சமீபத்தில் தனது 100 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். பிரதமர் மோடி தாயை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, ஆசியும் பெற்றார். அதன்பிறகு சமீபத்தில் நடந்த குஜராத் தேர்தலின்போது நரேந்திர மோடி, தாய் ஹீரா பென்னை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.

English summary

As Prime Minister Narendra Modi's mother Heera Ben passed away early yesterday morning, various parties including political party leaders are condoling her. World leaders including US President Joe Biden and former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa have expressed their condolences on the death of Prime Minister Narendra Modi's mother Heera Ben.