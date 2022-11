அடேங்கப்பா.. உலக மக்கள்தொகை இன்று 800 கோடியாக அதிகரிப்பு.. அடுத்த ஆண்டு சீனாவை முந்தும் இந்தியா

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உலக மக்கள் தொகை இன்று 800 கோடியை தொடும் எனவும், 2030ல் இது 850 கோடியாகவும், 2050ல் 970 கோடியாக அதிகரிக்கும் எனவும் ஐநா கணித்துள்ளது. அதோடு 2023ல் சீனாவை முந்தி இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் முதலிடம் பிடிக்கும் என்றும் ஐநா தெரிவித்துள்ளது.

உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக சீனா உள்ளது. 2வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. உலகில் உள்ள மொத்தம் மக்கள் தொகையில் எண்ணிக்கையை பொறுத்தமட்டில் சீனா, இந்தியா மட்டும் 25 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ளது.

இதனால் சீனா, இந்தியா உள்பட உலக மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை ஐநா உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. மேலும் உலக மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துவது பற்றியும் பல்வேறு விஷயங்களை ஐநா பரிந்துரை செய்து வருகிறது.

TANTEA தொழிலாளர்கள் வேலை நீக்கம்? 'படிப்பது இராமாயணம் இடிப்பது பெருமாள் கோயிலா?’ - ஓபிஎஸ் அட்டாக்!

English summary

The UN predicts that the world population will touch 800 crores today, 850 crores in 2030 and 970 crores in 2050. In addition, the UN has also said that in 2023, India will overtake China as the world's most populous country.