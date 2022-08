காதலிக்க நேரமில்லை நடிகை வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான செய்தி..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காதலிக்க நேரமில்லை சீரியலில் நடித்த நடிகை சந்திரா லக்ஷ்மன் தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து உள்ளார்.

39 வயதில் கர்ப்பமாக இருக்கும் சந்திரா லக்ஷ்மனுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ரசிகர்கள் பலரால் மறக்க முடியாத கதாநாயகியாக இப்ப வரைக்கும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் சந்திரா லக்ஷ்மன் விரைவில் அம்மாவாக போகும் சந்தோஷத்தில் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Actress Chandra Laxman, who starred in the TV serial, has shared the news of her pregnancy with her fans.Seeing this, many fans are congratulating him and wishing him a healthy baby.