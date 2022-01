மைக் பிடி, ஓட்டு கேளு...தொடங்கிய பிரச்சாரம்...பிக் பாஸின் புதுமுயற்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கடைசி வாரத்தில் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் தங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டி பிரச்சாரத்தை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

இதுவரைக்கும் ஓட்டு அளித்த ரசிகர்களிடம் கடைசி வாரத்தில் உருக்கமாக தங்களது கருத்துக்களை போட்டியாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Competitors in the last week have begun campaigning to get people to vote for them.Competitors have been eloquently expressing their views in the last week to the fans who have voted so far.