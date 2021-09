புடவையில் புல்லரிக்க வைத்த ஷிவானி...புதுசாய் பார்த்து ரசிகர்கள் தவிப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பஞ்சு மிட்டாய் சேலை கட்டி பவ்வியமாக அமர்ந்த ஷிவானியை பார்த்து இன்ஸ்டாகிராமே கதிகலங்கி போய்விட்டது.

இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவில் வெக்கத்தை சிந்தும் ஷிவானியை இப்படி பார்த்த ரசிகர்களால் ஹார்ட்டின்கள் பறக்கிறது.

அடடா அம்சமா வந்தாலும் இந்த நெட்டிசன்கள் தொல்லை தாங்க முடியவில்லை. இவருடைய திடீர் மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன என்று கமெண்டுகளில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அடடா என்ன ஆட்டம் ..தம்மாத்துண்டு இதயத்தை தவிக்க விடும் சரண்யா

English summary

Shivani, who was doing the rounds as a heroine on the small screen, is currently stepping on the silver screen after the big show. His fans have been congratulating him on this.