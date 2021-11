நமிதா வெளியேற உண்மையான காரணம் இதுதான்..இவ்வளவு நாள் இதை வெளியே சொல்லலையே!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து நமிதா மாரிமுத்து வெளியேறியதற்கு காரணம் வெளியே தெரிந்துள்ளது.

பலவிதமான கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் உண்மையான காரணத்தை கூறி இருக்கிறார்.

இதை தெரியாமல் எதையோ நினைத்து விட்டோமே என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் கண்ணாடி.. டாஸ்க் வைத்து வேட்டு வைக்கும் பிக் பாஸ்

English summary

The real reason why Namitha Marimuthu left Bigg Boss is out now. On hearing this, fans have been asking why they have not said this for so long.