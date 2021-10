அபிஷேக் இடத்தை நிரப்புகிறாரா??தாமரைச்செல்வி...குதர்க்கமாக கிளப்பிவிடும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது ப்ரமோக்களில் அதிகமாக இடம் பிடிக்கும் தாமரைச்செல்வியை நெட்டிசன்கள் கலாய்க்க தொடங்கிவிட்டனர்.

இதுவரைக்கும் அபிஷேக் செய்த வேலையை தற்போது தாமரைச்செல்வி தான் சிறப்பாக செய்து வருகிறார் என ரசிகர்கள் கொளுத்திப் போட்டு வருகிறார்கள்.

ஏற்கனவே நடந்த பிரச்சனைக்கு விடை தெரியாத நிலையில் தினமும் ஒரு பிரச்சனையா?? என்று பலர் அலுத்துப்போய் கூறியிருக்கின்றனர்.

English summary

The netizens are now raving that Thamarai Selvi is coming in more promos.A few netizens who have been watching the promo without watching the show are constantly sending comments against him.