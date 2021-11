பனிஷ்மென்ட் கொடுப்பதில் அந்நியனாக மாறிய நிரூப்...பயந்துபோன போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பொறுப்பு தனக்கு வந்ததும் தலைகால் புரியாமல் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறார் நிரூப் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தலைவர் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிலர் நிரூப்க்கு சப்போர்ட் கொடுத்தும் வருகின்றனர்.

ஆனாலும் தான் ஒரு ஸ்டிட் ஆபீஸர் என்று இவர் காட்டிக் கொள்ளும் விதத்தை பார்த்து நிகழ்ச்சி சூடுபிடித்து விட்டது என ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

Since Nirup has a Bigg Boss house this week, he has been giving rules to the contestants and giving banishmenat to the contestants who don't respect it.