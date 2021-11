தலைசாய்த்து பார்த்த தர்ஷா...கவிதைகளை கொட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சிலிர்க்கும் அழகை சிம்பிளாக காட்டி ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கிறார் தர்ஷா குப்தா.

அதிக ஒப்பனைகள் இல்லாமல் எளிமையான இவருடைய போட்டோவைப் பார்த்ததும் கவிதைகள் ஆறாக ஓடுகிறது.

இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று வழக்கம்போல நெட்டிசன்கள் வரிசை கட்டிக் கொண்டு வந்து விட்டார்கள்.

English summary

Fans have been sending poems when they see photos of Darsha Gupta leaning her head in simple clothes. They are also wishing them a quick act in the next film.