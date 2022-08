அப்பவே அப்படி தானா??பிரியங்காவை புகழ்ந்து தள்ளும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளரான பிரியங்காவின் போட்டோவை பார்த்து அவருடைய ரசிகர்கள் புகழ்ந்து தள்ளி வருகின்றார்கள்.

குழந்தை பருவ பிரியங்காவின் போட்டோவை பார்த்த ஒரு சில ரசிகர்களுக்கு அவரை அடையாளம் காணவே முடியவில்லை என்று புலம்பி வருகிறார்கள்.

தம்பியோடு இருக்கும் பிரியங்காவின் புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் பாசத்தை ஆறாக ஓட விடுகிறார்கள்.

English summary

Now many fans are admiring how cute Priyanka looks as a child after seeing the picture of Priyanka with her younger brother.