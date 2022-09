திருமணத்திற்குப் பிறகு நான் நினைத்த மாதிரி இல்லை கன்னிகா.. சினேகனின் பீலிங்க்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணத்திற்கு பிறகு கன்னிகா பற்றி தான் நினைத்தது தவறு என்று சினேகன் கூறியுள்ளார்.

குறையாத காதலோடு சினேகன் மற்றும் கன்னிகா இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்காமல் இருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

பூவு கூட நாறு போல... ஜோடியாக சினேகன், கன்னிகா செய்த செயல்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

Like Snekan's mother, Kanika will lead the family. Not only that, but like other women, he never made Snekan suffer because he wanted it and wanted it.