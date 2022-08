பாடலால் அனைவரின் மனதைக் கவர்ந்த அனுராதாவின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் இவர்தானா??..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இனிமையான குரலுக்கு சொந்தக்காரரான அனுராதாவின் குடும்ப போட்டோக்களை பார்த்து ரசிகர்கள் வியந்து வருகின்றனர்.

சோகத்தில் இருப்பவர்களையும் மனதை இதமாக மாற்றிவிடும் இனிமையான குரலுக்கு சொந்தக்காரரான அனுராதாவின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் இவர்தானா?? என்று ரசிகர்கள் புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

பல வருடங்களுக்கு பிறகு அனுராதாவின் குடும்ப புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Anuradha's happy married life is now being shared by her fans with her husband's photos. It has been the wish of their fans that they should be happy and successful in their married life for a long time just like they are successful in the music industry.