கமலுக்கு டப் கொடுக்கும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி..வேற லெவல் மாற்றம் தான்..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியின் லேட்டஸ்ட் கெட்டப் பார்த்து ரசிகர்கள் வியந்து போய் இருக்கிறார்களாம்.

இந்த வயதிலும் இப்படி ஒரு கலக்கலா என்று பலர் புகழ்ந்து தள்ளி வருகிறார்கள்.

சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி இப்போ தாத்தா இல்ல.. ஹீரோ...என்று இளைஞர்கள் பலரும் பாராட்ட தவறவில்லையாம்.

English summary

Suresh Chakravarty, opposite Kamal in the movie Devar Magan, Kamal is dressed in Dhothi and shirt, and has performed stylishly to the song "Potti Patadi Pannene".