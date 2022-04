சின்ன குழந்தையை மிஸ்யூஸ் செய்றாங்க.. தற்கொலை மிரட்டல் விடுறாங்க... நித்யா மீது தாடி பாலாஜி புகார்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என் மகளை சமூகவலைதளங்களில் நித்யா ஆட வைக்கிறார். அவரை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும் என தாடி பாலாஜி புகார் அளித்துள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தாடி பாலாஜிக்கும் அவருடைய மனைவி நித்யாவிற்கும் இடையே குடும்பத் தகராறு இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் இவர்களை ஒன்று சேர்க்க நண்பர்கள் முயற்சித்து வருகிறார்கள்.

அவ்வப்போது இவர்களுக்கு சண்டை, சமாதானம் என்று இருந்த நிலையில் இவர்கள் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இவர்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார். அவர் நித்யாவுடன் இருந்து வருகிறார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் தம்பதி இருவரும் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவர்கள் வந்ததே இவர்களை சேர்த்து வைக்க எடுக்கப்பட்ட முடிவு என சொல்லப்பட்டது. அது போல் நிகழ்ச்சியிலும் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்தே இருந்தனர். இதனால் பிரச்சினை முடிந்தது என நினைத்த நிலையில் நித்யாவும் தாடி பாலாஜியும் தனித்தனியே வசித்து வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தாடி பாலாஜி, தனது மகள் குறித்து கண் கலங்கி பேசியிருந்தார். அந்த சூழலில் தனது மகளுடன் நித்யா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் பாலாஜி என்னுடைய கேரக்டரையே அசிங்கப்படுத்தி வருகிறார். என்னை பற்றி தப்பாக பேசினால் அவர் என்னை அசிங்கமாக பேசிய வாய்ஸ் மெசேஜை வெளியிடுவேன் என கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில்தான் தனது மகளை நித்யாவிடம் இருந்து மீட்டுத் தரும்படி குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் தாடி பாலாஜி ஒரு புகாரை கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில் நானும் என் மனைவியும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2017ஆம் ஆண்டு பிரிந்து விட்டோம்.

மகள் எனது மனைவியின் பராமரிப்பு இருந்து வருகிறார். என் மகள் நன்றாக படிப்பவர். ஆனால் அவரை சரியாக பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறார் நித்யா. என்னை அண்மையில் பள்ளிக்கு அழைத்திருந்தார்கள். அப்போது 6 தேர்வுகளில் 3 தேர்வுகள் எழுதிய எனது மகள் நன்றாக மார்க் வாங்கியுள்ளார்.

மீதமுள்ள 3 தேர்வுகளுக்கு மகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவில்லையாம். இதுகுறித்து கேட்ட போது ஏதோ நிகழ்ச்சிக்கு மகளை நித்யா அழைத்து சென்றது தெரியவந்தது. நித்யா எப்படி வேண்டுமானால் போகட்டும், அவருக்கு பிடித்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளட்டும். நான் குறை சொல்லவே இல்லை. ஆனால் என் மகளை என்னிடம் மீட்டு தர வேண்டும் என்றார்.

இதுகுறித்து நித்யா கூறுகையில் என் தரப்பு நியாயத்தை கோர்ட்டில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். மீடியா முன்பு பேசினால் எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது என கூறியுள்ளார். மேலும் பிக்பாஸில் கமல் அட்வைஸ் செய்தாரே என்பது குறித்து கேட்ட போது என்னா அட்வைஸ்! அவரை பற்றி பேசுனா நிறைய வெளியிடலாம். வேண்டாம் என்னை பேச வைக்காதீங்க என நித்யா பேசியதாக தெரிகிறது.

English summary

Thadi Balaji wants his daughter to be with him as his wife misuses his daughter by dancing in social media.