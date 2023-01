என் போராட்டம் தொடரும் விக்ரமன் கூறிய வார்த்தை.. கடைசியில் அப்பாவின் நெருடல் வார்த்தை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கிராண்ட் பினாலே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இதில் அசின் டைட்டில் வின்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவரை தொடர்ந்து விக்ரமன் ரன்னராகவும் ஷிவின் ரன்னர் அப் ஆகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் ரன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விக்ரமன் மேடையில் பேசிய வார்த்தை ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் போராடி தான் வெற்றியை பெற்று இருக்கிறேன் இதுவரையும் அதுபோல நான் இரண்டாவது வந்ததில் வருத்தப்படவில்லை. வெளியேயும் என் போராட்டம் தொடரும். இப்போதும் சொல்கிறேன் அறம் வெல்லும் என்று உறுதியாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is celebrating its grand finale.Azeem has been selected as the title winner. Following him, Vikraman has been selected as the runner-up and Shivin as the runner-up.In this situation, the words of Vikraman, who was selected as the runner, on the stage have created a response among the fans.I have been fighting and winning every place and so far I have no regrets about coming second. My struggle will continue outside. Even now I say that he has definitely said that virtue will win.