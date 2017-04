டெல்லியில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம்... 23 விவசாயிகள் தொடங்கினர்... மனம் இறங்குமா? மத்திய அரசு

டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் 23 பேர் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நேற்று தொடங்கினர்.

English summary

Few farmers protest in Delhi started hunger strike until death agitation from yesterday. They also planned to meet PM Modi voluntarily.