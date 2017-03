நடிகர் கமல்ஹாசன் மீது பெங்களூரில் வழக்கு: மகாபாரதத்தை அவமதித்ததாக சாமியார் புகார்

நடிகர் கமல்ஹாசன் மீது பெங்களூர் காவல்நிலையத்தில் பிராதானந்தா என்ற சாமியார் வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Case filed against Actor Kamal in Bengaluru Police station about insulting Mahabharatham in a tv Show.