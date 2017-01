தமிழக அரசின் ஜல்லிக்கட்டு மசோதா- மத்திய அரசு ஒப்புதல்! ஜனாதிபதிக்கு அனுப்புகிறது!!

தமிழக அரசின் ஜல்லிக்கட்டு மசோதாவுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

The Centre today approved the TamilNadu govt's Jallikattu bill on Saturday.