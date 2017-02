முதல்வரானதும் முதல் வேலையாக ஜெயிலுக்குப் போகும் எடப்பாடியார்.. சசிகலாவை சந்திக்க!

முதல்வராக பதவியேற்றதும் பெங்களூர் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவை சந்திக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

Edappadi Palanisamy to meet AIADMK chief Sasikala at Bangalore central jail on Friday, says sources.