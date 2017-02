கத்காரியைத் தொடர்ந்து, வெங்கய்யா, ரவிசங்கர் பிரசாத்தை சந்தித்த எடப்பாடி!

மத்திய அமைச்சர்கள் வெங்கய்யா நாயுடு, ரவிசங்கர் பிரசாத்தை இன்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லியில் சந்தித்து பேசினார்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 12:37 [IST]

English summary

CM Edappadi Palanisamy met Union minister Venkaiah Naidu and discussed about the TN related projects.