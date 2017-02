ஓட்டு போடாதவர்களுக்கு அரசை விமர்சிக்க உரிமையில்லை- சுப்ரீம் கோர்ட்

ஓட்டு போடாதவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்கும் உரிமை கிடையாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court has observed If you don't vote, then you have no right to question or blame the government.