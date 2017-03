விஸ்வரூபமெடுக்கும் ஜெ.மரணம்: ராஜ்யசபாவில் ஒத்தி வைப்பு தீர்மானத்துக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்த ஓபிஎஸ் டீம்!

ராஜ்யசபாவில் ஜெ. மரணம் தொடர்பாக விவாதிக்க கோரி ஒத்தி வைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் எம்.பி. மைத்ரேயன்

English summary

Team OPS senior leader and Rajya Sabha ADMK MP Maitreyan given notice for adjournment motion for Jayalalithaa's death on Thursday.