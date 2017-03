சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தால் மரண் தண்டனை.. மத்திய பிரதேசத்தில் புதிய சட்டம்

சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தால், குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வகை செய்யும் புதிய சட்டத்தை மத்திய பிரதேச அரசு விரைவில் கொண்டு வர உள்ளது.

English summary

An amendment to the criminal law providing death penalty for raping a minor would be introduced in the Madhya Pradesh