பொது மக்கள் கவலைபட வேண்டாம்... ரிசர்வ் வங்கியிடம் போதிய பணம் கையிருப்பு உள்ளது: அருண் ஜேட்லி

ரிசர்வ் வங்கியிடம் போதிய பணம் கையிருப்பில் உள்ளதால் பொது மக்கள் கவலை கொள்ள தேவையில்லை என அருண் ஜேட்லி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Reserve Bank was fully prepared to deal with currency shortages post demonetisation and has enough currency in its chests to last "far beyond" December 30, Finance Minister Arun Jaitley said today