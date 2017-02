திசையெங்கும் அடி... சசி முதல்வராவதை எதிர்க்கும் மனு மீது சுப்ரீம்கோர்ட்டில் நாளை விசாரணை

சசிகலா முதல்வராவதை எதிர்க்கும் மனு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Supreme Court will hear the plea against ADMK Interim General Secretary Sasikala to swearing-in as Chief Minister of TamilNadu.