ஜல்லிக்கட்டு: தீர்ப்பு அளிக்காமல் ஏமாற்றிய உச்சநீதிமன்றம்- தடையை மீறும் தமிழகம்?

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் உடனே தீர்ப்பளிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இதனால் தமிழகத்தில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court on Thursday dismissed a petition seeking its intervention to pass an order on Jallikattu before Saturday. But Jallikkattu Supporters said that they will hold it despite the Supreme Court ban.