பிரதமர் அலுவலகம் முன்பு திடீர் முழு நிர்வாண போராட்டம்- தரையில் உருண்ட 7 தமிழக விவசாயிகள் கைது!

டெல்லியின் பிரதமர் அலுவலகம் அருகே நிர்வாணமாக போரடிய தமிழக விவசாயிகள் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 12:51 [IST]

English summary

TamilNadu farmers naked protest against Modi in Delhi near Prime Minister Modi office. TamilNadu farmers arrested by Delhi Police.