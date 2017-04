தினகரன் சிக்குவது தெரிந்தே தம்பிதுரை மல்லுக்கட்டினார்? டெல்லியில் ஏப்.12ல் நடந்தது இதுதான்!

தினகரன் சிக்கப் போகிறார் என்பதை உணர்ந்தே மத்திய அரசுடன் மல்லுக்கட்ட வேண்டாம் என தம்பிதுரை அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Here are the reasons behind the bribery case against ADMK deputy General Secretary TTV Dinakaran by Delhi Crime Branch.