உ.பி.யில் 2.15 கோடி விவசாயிகளின் ரூ.36 ஆயிரம் கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 2.15 கோடி விவசாயிகளின், ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரையிலான பயிர்க் கடன்களை ரத்து செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 1:26 [IST]

English summary

The Yogi Adityanath government in its first Cabinet meeting on Tuesday decided to waive off agrarian loans worth Rs 36,359