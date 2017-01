இந்திய மூவர்ண கொடியில் ஜொலிக்கும் துபாய் புர்ஜ் கலிபா!

உலகின் மிகப் உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலிபா முழுவதும் மூவர்ணக் கொடியின் நிறத்தில் ஒளிர்கிறது.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 21:02 [IST]

English summary

Burj Khalifa in dubai to be lit up in tri-colour to mark India's Republic Day