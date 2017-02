நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிடுகிறது நாசா.. உலகமே எதிர்பார்ப்பு

புதிதாக நாசா அறிவிக்கப்போவது எதைப்பற்றி என்ற வாத, விவாதங்கள் உலகமெங்கும் எதிரொலிக்க ஆரம்பித்துள்ளன. நாசா புதிய கண்டுபிடிப்பு Nature இதழிலும் வெளியாகும்.

English summary

NASA has been stingy with the details so far but the press conference is being touted as the biggest news related to exoplanets since the announcement last year of an earth-like planet orbiting our closest star, dubbed Proxima Centauri.