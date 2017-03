1 இல்லை, 2 இல்லை.. அப்பல்லோவை சுழற்றியடிக்கும் 32 கேள்விகள்.. பதில் வருமா?

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான 32 கேள்விகளுக்கு அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் பதில்கள் தருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Here are the 32 questions to Chennai Apollo Hospital on Jayalalithaa's death.