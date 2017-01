அலங்காநல்லூரில் அமர்ந்திருந்த பெண்கள் மீது தடியடி நடத்திய போலீஸ்.. இளம் பெண் படுகாயம்

அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் நடத்திய தடியடி மற்றும் கல்வீச்சு தாக்குதலில் பெண் ஒருவர் பலத்த காயமடைந்தார். ரத்தம் கொட்டியபடி அவர் கீழே விழுந்ததால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A lady injured heavily in police lahti charge in Alanganallur Madurai. The lady fainted in the middle of street.