பகலில் பணி... இரவில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்... அசத்தும் தேனி காவலர் !!

தேனியை சேர்ந்த காவலர் ஒருவர் பகலில் பணியையும் இரவில் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டு அசத்தி வருகிறார். அவருக்கு இணையதளம் வாயிலாக ஏராளமானோர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Police named bhuvan in Theni doing his job in day time and protesting at night time for jallikattu. People wishing him a lot/