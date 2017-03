ரூ.10 கோடி மோசடி.. பவர்ஸ்டார் சீனிவாசன் மீண்டும் கைது.. திஹார் போகிறார்!

ரூ. 10 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் டெல்லி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடிகர் பவர்ஸ்டார் சீனிவாசனை கைது செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Power Star Srinivasan, was arrested by Delhi Police on Monday.