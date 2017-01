மனித வதை பற்றி ஏன் வாயே திறப்பதில்லை பீட்டா?... சத்தியராஜ் சுளீர் கேள்வி

ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கோரி சென்னையில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதத்தில் நடிகர் சத்தியராஜ் கலந்துகொண்டார். அப்போது பேசிய அவர் மனித வதை குறித்து ஏன் வாய் திறக்கவில்லை என பீட்டா அமைப்புக்கு கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

CPI conducting hunger strike in Chennai Cheppak. In this hunger strike protest Actor Sathyaraj has Participating. He has asked PETA Why do not you open your mouth for farmers death.