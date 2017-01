என்னது சசிகலாவை முதல்வராக்குவதா? விரக்தியில் அதிமுக தொண்டர் தற்கொலை!

சசிகலாவை முதல்வராக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக தொண்டர் சென்னையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். சென்னை தொண்டர் முனுசாமி தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்தார்.

English summary

ADMK Cadre Munusamy committed Suicide against Sasikala to elect as Chief Minister of Tamilnadu.