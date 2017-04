சத்யராஜுக்கு எதிராக கர்நாடகத்தில் முழு கடையடைப்பு.. அன்புமணி கடும் கண்டனம்

சத்யராஜுக்கு எதிராக கர்நாடக மாநிலத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படுவதற்கு அன்புமணி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK leader Anbumani has condemned Bandh will be held against Actor Sathyaraj in Karnataka on April 28.