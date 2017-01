தொடரும் அதிர்ச்சி.. ஒரே நாளில் 8 விவசாயிகள் பலி.. 100ஐ தாண்டிய விவசாயிகள் மரணம்

பயிர்கள் கருகிய அதிர்ச்சியில் அரியலூர்,தஞ்சாவூர், நாகை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 7 விவசாயிகள் மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்துள்ளனர். மதுரை மாவட்டத்தில் ஒரு விவசாயி தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 9:35 [IST]

English summary

Ariyalur farmer died of cardiac arrest after his crop failed today.