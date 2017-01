சசி முதல்வர் பதவியேற்க முட்டுக்கட்டை போடுகிறது ராஜ்பவன்? கவலையில் கார்டன்!

சசிகலா முதல்வர் பதவியேற்க மத்திய அரசு விரும்பவில்லையாம்; முதல்வர் பதவியேற்பதற்கான தேதி குறித்து தகவல் அனுப்பியும் ராஜ்பவனில் இருந்து எந்த பதிலும் இதுவரை வரவில்லை என்பதால் கார்டன் கவலையில் இருக்கிறதாம்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Centre not to accept that ADMK General Secretary Sasikala to take over CM Post.