தமிழக மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்- வாக்கெடுப்பில் வென்றது குறித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்ற பின்னர் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர். குடிநீர் பிரச்சினைக்கு முன்னுரிமை தருவோம் என்று கூ

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 16:45 [IST]

English summary

TamilNadu Chief Minister K.Palanisamy paid tribute at Jayalalithaa memorial after winning floor test in TamilNadu assembly.