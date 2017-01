தமிழகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமங்களை புதுப்பிப்பதற்கான கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்டவற்றுக்கான கட்டணமும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The fee has been raised several times in the regional transport offices across the state. Including driver's license renewal fees have increased several times. This amount changes not yet installed in the system. So works stopped in the regional transport offices.