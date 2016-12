அடங்காத கூத்து- சசி பொதுச்செயலராக வலியுறுத்திய "நேதாஜி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலாம், தேவர், பிரணாப்"

நேதாஜி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வேடமிட்டவர்கள் சசிகலாவை நேரில் சந்தித்து அதிமுக பொதுச்செயலராக வலியுறுத்திய கூத்து அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

Duplicates of Leaders Like Netaji, MGR, Jayalalithaa, Abdul kalam today met Sasikala who trying to capture the ADMK party at Poes Garden.