நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு- எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடியார் ஆலோசனை

சட்டசபையில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ள நிலையில் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ள எம்எல்ஏக்களுடன் ஆலோசனை நடத்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூவத்தூருக்கு சென்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Edappadi Palanisamy has reached Kuavthur to mee the ADMK MLAs who are lodged there for the past 10 days