விவசாயிகள் மரணம்... ஜல்லிக்கட்டு தடை - பல ஊர்களில் கருப்பு பொங்கல் அனுசரிப்பு

காவிரி டெல்டாவில் விவசாயிகள் மரணம், மதுரை மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை காரணமாக பல ஊர்களில் இன்று கறுப்பு பொங்கலை அனுசரித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cauvery delta and Madurai district as some villages are observing the occasion as 'Black Pongal'.