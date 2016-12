எலிக்கறி தின்று விவசாயிகள் போராட்டம்- திருச்சியில் பரபரப்பு

திருச்சியில் நடைபெற்ற குறைதீர்ப்புக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் எலிக்கறி தின்று போராட்டம் நடத்தினர். விவசாயிகளின் இந்த போராட்டத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:16 [IST]

English summary

Farmers held protest in meeting at Trichy. In this protest farmers were eating rat meat. Farmers were demanding the government should announce Tamil nadu as drought state.