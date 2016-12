தொடரும் விவசாயிகள் தற்கொலை.. அதிமுகவிற்கு எதற்கு விவசாயிகள் தினம்?

காய்ந்து கருகி வரும் பயிர்களைக் கண்ட அதிர்ச்சியில் மரணமடைந்த சுமார் 45 விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கூட அறிவிக்காத அதிமுக அரசிற்கு எதற்காக விவசாயிகள் தினம் என்று விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

English summary

There are no steps have been taken by Tamil government for farmers suicide.