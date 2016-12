பட்டாசு ஆலைகளில் உரிய பாதுகாப்பு விதிகளை மேற்கொள்ள ஜி.கே. வாசன் வலியுறுத்தல்

பட்டாசு ஆலைகளில் விபத்து நடக்காமல் இருப்பதற்கு உரிய பாதுகாப்பு விதிகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜி.கே. வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

TMC chief GK vasan urges to Fireworks factories to make the relevant safety regulations